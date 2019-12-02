台灣街道超商林立，有網友就分析，目前台灣超商大概是兩大兩小的狀態，「最近去新營新開的萊爾富，覺得店內環境也很舒適阿，而且賣的東西不像全家和7-11一堆自有品牌的商品」，除了鮮食讓人提不起食慾以外，也沒有差到哪，「大家覺得萊爾富和OK是輸在哪裡呢？」

文一PO上PTT後，引起網友熱烈討論，其中萊爾富、OK最多人嫌的致命缺點就是「臭」，「有的萊爾富很臭，感覺不好」、「萊爾富跟ok都有一股臭味，萊爾富最誇張」、「OK真的很臭」、「臭，真的不知道是什麼在臭」，總而言之，網友覺得這兩間環境都相對比較髒，且輸在沒錢重新裝潢。

此外，還有其他像是新產品太少，沒新鮮感、食物難吃不想去、店員素質很不好、放棄整理貨物都直接堆在走道，都是不想踏進去的原因。但也有人認為，在萊爾富繳ETC不用手續費、集點商品有質感，OK的炸雞好吃，依然會繼續支持。

(中時電子報)