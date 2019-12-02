林志玲與「放浪兄弟」成員AKIRA的世紀婚禮掀起連鎖效應，再加上年底的結婚潮，林志玲在婚禮佩戴的海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）、TASAKI珠寶熱銷，珠寶設計融入濃情蜜意、兩情相悅的設計元素，充滿「相信愛情」的浪漫氛圍。
HARRY WINSTON年度登場的Bridal婚戒系列，主打Attraction、The One等款式的訂婚鑽戒，Attraction婚戒中央鑲嵌一顆圓形明亮式切工鑽石，以海瑞溫斯頓的標誌性雙鷹爪鑲固定，戒圈鑲嵌20顆圓形鑽石，不論從各種角度皆閃閃動人，舉手投足盡是奢華。
另一款The One婚戒系列則以枕型切割鑽石為主石，主石外緣以極細密釘鑲嵌的鑽石環繞，讓主石看起來更大顆、更閃亮，也是相當受新人歡迎的款式。HARRY WINSTON珠寶深受明星名人的喜愛，除了林志玲在婚禮上佩戴HARRY WINSTON鑽石耳環外，日前楊丞琳在IG秀出2克拉的求婚鑽戒，即是HARRY WINSTON最經典的枕型鑽戒。
除了HARRY WINSTON，與白紗禮服最速配的TASAKI白色珍珠飾品也是年底結婚季的熱銷珠寶，林志玲在婚禮上以一對要價僅5萬元的TASAKI珍珠耳環搭配婚紗，氣質指數破表，且掀起示範效應，巧妙展現珍珠飾品百搭又不容易出錯的特性，帶動年底結婚潮珍珠飾品的買氣。
(中時 )
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