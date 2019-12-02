澳門將審視及修改監管博彩業法律法規 15:202019/12/02 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳門6張賭牌將於2022年屆滿，須重新競投。澳門候任經濟財政司司長李偉農表示，會全面審視和檢討過去近20年開放博彩業的實踐經驗，在此基礎上審視、修改監管博彩業的法律法規。 他預期，賭牌自競投、合約擬定和執行都會出現新問題，需要與時並進。 李偉農強調，博彩業涉及的利益多元，但公共利益、澳門人福祉必定是首位。他表示，競投賭牌工作「要快的不會拖、要審慎的不會馬虎」。 (工商 ) #博彩業 #澳門 #利益 #法規 #監管 也許您會感興趣 推薦閱讀 從蘇格拉底的死說起 04:102019/11/29 時論廣場 2019澳門國際幻彩大巡遊 歡慶澳門回歸20週年 11:432019/11/29 消費 2019澳門國際幻彩大巡遊 歡慶澳門回歸20週年 12:002019/11/29 生活 12／1起Uber順應法規調整營運模式 新竹地區暫停服務 14:472019/11/29 科技 貿易戰打擊 台工廠營業利益少賺726億 21:092019/11/29 財經 工廠獲利年減逾5％ 少賺726億 04:102019/11/30 財經焦點 ABL》轉播開天窗！夢想家主場開幕吞敗 17:042019/12/01 體育 兩岸熱門新聞 不滿川普簽香港法案 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請 - 兩岸 陸公布《港澳台居民在大陸參加社會保險暫行辦法》 - 兩岸 新疆庫車峽谷首次發現「飛天」浮雕壁畫 - 兩岸 - 旺報 還原台灣──祖國士兵挑著鍋碗棉被登島（二十） - 兩岸史話 - 言論 港區議會建制敗選 親北京派田北辰籲中央：放寬對港政策 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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