澳門6張賭牌將於2022年屆滿，須重新競投。澳門候任經濟財政司司長李偉農表示，會全面審視和檢討過去近20年開放博彩業的實踐經驗，在此基礎上審視、修改監管博彩業的法律法規。

他預期，賭牌自競投、合約擬定和執行都會出現新問題，需要與時並進。

李偉農強調，博彩業涉及的利益多元，但公共利益、澳門人福祉必定是首位。他表示，競投賭牌工作「要快的不會拖、要審慎的不會馬虎」。

(工商 )