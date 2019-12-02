客家青年交換禮物分享故事。（新北市客家局提供／譚宇哲新北傳真）

台科大教授黃丙喜分享創意行銷。（新北市客家局提供／譚宇哲新北傳真）

學生體驗泡茶品茗樂趣。（新北市客家局提供／譚宇哲新北傳真）

近年客家文化面臨活化轉型諸多挑戰，新北市客家局日前成立新北哈客青年智庫團，強化客家政策及青年溝通管道，廣納青年創意與執行力，客家局長林素琴表示，期待透過青年力量加入，創造出年輕、活潑、接地氣的客家文化新氣象。

新北哈客青年智庫團「only you‧今夜派對」12月1日在將捷金鬱金香酒店舉辦，超過30位熱愛客家文化的青年齊聚一堂，透過分享、交流，為在地客家文化政策注入活水。

活動特別邀請2017 中華茶藝獎第十二屆全國泡茶比賽總決賽第一名茶藝師李素梅到場，進行品茶教學與茶席體驗，並請創意行銷大師、台灣科技大學教授黃丙喜分享如何串聯客家、創意、行銷及校園。

第16屆金曲獎最佳客語演唱人東東來也到場與青年分享自己的客家故事、客家歌曲，與會者事前也準備一份小禮物及故事一同分享，凝聚客家認同。

林素琴表示，新北市客家青年一直以來都偏隱性且忙於工作及生計，今年7月特別招募成立新北哈客青年智庫團，團員皆為關心青年議題及客家議題、積極參與公共事務者，希望藉由智庫團的建議與創意，匯集各領域青年的專業知識，強化客家青年政策溝通管道，讓客家青年力量被看見。

(中時 )