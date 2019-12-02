去年日本關西機場颱風關閉，有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，造成處長蘇啟誠自殺。台北市刑大經偵辦涉案的PO文網友「idcc」帳號，查出「卡神」楊蕙如、友人蔡福明涉案，「警方訊後依侮辱公署罪嫌送辦，台北地檢署今早起訴楊、蔡2人」。對此，台北市議員李明賢表示，「小英認同謝長廷網軍帶風向？」。

李明賢在臉書PO文，以《綠營網軍頭 抓到了》為題，探討楊蕙如涉案爭議案件。李說，「阿賢與葉元之前年9月主動提告，警方偵辦期間一度還吃案，表明ptt查不下去。如今終於真相大白，證實卡神幫謝長廷帶風向，也說明卡神就是綠營網軍頭，她的下線網軍截圖一張，居然就可以領1萬元 」。

楊蕙如的蔡姓友人自承涉案，北檢已經「侮辱公署罪」起訴楊女、蔡等2人，這次起訴也告慰蘇啟誠在天之靈，但他也憂心地說，起訴以後，隨之問題也一一浮現。

李明賢強調，第一，駐日代表謝長廷的政治責任呢？第二，謝長廷如何給卡神經費？第三、是用公帑嗎？錢從哪裡來？第四、謝長廷不用請辭道歉、向國人說明嗎？還要硬拗下去嗎？第五、蔡英文認同謝長廷用網軍帶風向嗎？第六，外交部長吳釗燮認同嗎？

(中時電子報)