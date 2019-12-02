去年關西機場事件中，帳號「idcc」汙衊大阪辦事處，間接造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台北地檢署已偵辦查出「卡神」楊蕙如竟是綠營網軍首領，讓台南市議員王家貞痛批「1450算不算殺了人？」不過早在幾個月前，1450就曾放話說要殺小孩。

今年五月，資深媒體人黃光芹因在廣播節目上專訪韓國瑜引發韓粉不滿，遭程姓女網友放話，要把她兒子殺掉，「是不是覺得李佳芬給你錢少了」，也曾到立委蔣萬安臉書留言「我要殺了你兒子，非韓不投」，還自稱是「理性韓粉，不是腦殘韓粉」。

該名網友的狂妄言論令人髮指，不過當時國民黨北市議員游淑慧，就PO文指控該名網友是假韓粉，四處貼文讓韓國瑜樹立敵人，直批「其心可議、惡劣」，要還真韓粉公道。游淑慧也提到「想到以前民進黨也常指控『境外網軍』攻擊政府、散播假消息…我不禁也懷疑，民進黨自己的1450們，有多少就是這類的『境外網軍』？」

隨著「卡神」楊蕙如遭起訴，又指出外傳網軍領的1450元酬勞，其實是10000元，也讓1450的話題再度引發熱議。

(中時電子報)