前二二八國家紀念館長廖繼斌今天召開記者會指控蔡英文政府，以前政府不敢做的事，「妳都做了。」竟然讓殺師兇手擔任二二八國家紀念館長。

他指證現任二二八國家紀念館長楊振隆，就是58年前當著全班同學的面用斧頭砍斷老師的周振隆。廖繼斌指出，周振隆的父親名周金波，是牙醫，楊振隆的父也叫周金波，是牙醫，同時，周在家排行老四，楊也同樣排行老四，二是廖有楊寫給他的書信為證。

廖繼斌出面指證楊振隆為當年殺師的周振隆，是因為二二八國家紀念館是隸屬於行政院的政府機構，主管等同行政首長、閣員，更重要的是二二八紀念館是台灣第一個轉型正義的單位，一個政府的轉型正義的單位，竟由殺師兇手擔任，天理何在？

特別是，廖繼斌拿出今年10月份行政院長蘇貞昌在立院備詢時說的話：「當著母親的面，將孩子的頭砍下來，滾到水溝，天地不容」，廖問蘇：「當著全班同學的面，用斧頭把老師的頭砍下來，天地容嗎？」

廖繼斌說，蔡英文政府竟將這種人當成工作伙伴，以前政府不敢做的事，「妳都做了！」

＃228 ＃蔡英文 ＃蘇貞昌

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