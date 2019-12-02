明年1月11日總統暨立委選舉投票日與部分大專院校期末考撞期，民進黨不分區立委候選人范雲、青年部主任吳濬彥等人今天召開記者會，呼籲在不影響學生受教權及教職員行政作息的情況下，應彈性調整期末考時間，讓師生的投票權益不受到影響。

教育部自3月起即發函各校，呼籲應考量師生投票之權益，審慎規劃期末考日期，近來更建議學校盡可能在1月10日前結束期末考。民進黨今天召開「考試投票都重要 考完返鄉去投票」記者會，吳濬彥表示，在不影響學生受教權及教職員行政作息的情況下，青年部鼓勵學校應彈性調整期末考時間，讓師生的投票權益不受到影響。

他說，從經濟面角度來看，如果調整期末考的時間，學生不用在1月11日投票日當天舟車勞頓返鄉投票後，又要回到學校參加期末考，等到過年再返鄉一次，這樣除了省下時間，也省下金錢，應該是普遍社會大眾都認同的。

吳濬彥也說，如果遇到期末考難以回家，間接損害了在學學生之投票權益，這是不分黨派都可能碰到的問題，青年部過去常聽到在學學生在居住地跟求學地間往返的困難，以及更積極想要參與公共事務的理想，不理解為什麼青年返鄉投票就是特定政黨在催票。

他認為，年輕人都有自主性，知道要支持甚麼樣的候選人，台灣社會面臨少子化、高齡化的現狀，只要在合情合理的情況下，讓年輕人減少社會負擔、參與政治，應該是社會的高度共識。

青年入陣學員大學生代表嚴捷表示，身為一位大學生，非常感謝教育部的呼籲，自己有很多同學對政治都有想法，現在礙於時間卻可能沒辦法投票，這是相當遺憾的，調整期末考時間確實是好的，讓更多年輕人投票，也讓政治人物當選更有正當性、代表性。

他說，許多青年為了求學離開家鄉，如果期末考的時程在選舉後，一個禮拜要從學校往返家中三趟，以自己身為嘉義人在台北念書來說，時間成本跟經濟負擔都很大，如能彈性調整期末考行事曆，可以大大降低成本，相信這是不分藍綠的學生心聲。

嚴捷還說，民進黨已經提出這樣的呼籲，過去國民黨許多政治人物如馬英九前總統、黃敏惠市長也都曾經響應過，教授上課時也會鼓勵學生回鄉投票，現在看到某些國民黨立委提出教育部發函給學校的行為是政治操作，讓人不禁懷疑是不是腦中只有選舉，沒有台灣的未來。

嚴捷也呼籲，不要把對的事情醜化成政治操作，台灣社會要的是世代共贏的未來，沒有任何一個世代應該要被遺忘。

青年入陣學員大學生代表李易修說，讓大學生返鄉投票，提高青年投票率，跟是藍是綠完全沒有關係。看到國民黨立委將勇於表達意見的青年打壓成民進黨的政治操作，實在感到相當遺憾，選戰還有40幾天，不是每個年輕人都有特定支持的政黨或人物，但唯有透過年輕人投票，台灣社會才能更完整，不該上綱成政治操作。

范雲表示，年輕人早已是影響全世界的重要力量，像站出來守護香港民主跟自由的公民，最年輕的只有11歲，不管是地球、世界及國家的事物，都是與年輕人相關的未來，教育部鼓勵各校不要因為期末考影響投票，這是本來就應該的，未來也要盡力推動不在籍投票，更要呼籲各政黨同意修憲，讓18歲的國人擁有投票權。

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(中時 )