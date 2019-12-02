台中市大里區十九甲河堤長年傳出惡臭，鄰近的立中六街、甲園一街居民飽受臭味之苦，立德里長江和樹接獲民眾陳情，聯繫環保單位到現場探查臭味來源，才知竟是一戶民宅因沒有設置化糞池，排泄物又未經汙水處理、直接排出，導致惡臭終日不散。

江和樹指出，十九甲河堤、位於便利超商後方的溝渠周邊經常臭味撲鼻，多次請環保人員到場清理溝渠，但清理過後沒幾天，又再度會傳出惡臭，尤其近日來都沒下雨、前幾天天氣又炎熱，惡臭幾乎讓人無法忍受，才決定要求環保單位徹底清查臭味汙染源。

江河樹氣憤說，經現場勘查，赫然發現臭味來源竟是位於河堤旁的超商汙水，這間超商當初向地主承租土地、興建房舍後營業，裡面還設置男、女用共2間廁所，卻根本未設置化糞池，而是直接將馬桶內的排泄物排放至水溝內，且未經汙水處理，實在令人無法接受。

環保單位要求超商業者立即改善，業者也允諾近日內會整理、重新施作相關設施，避免再有異味傳出。

此事在臉書「大里人聊天室」引發熱烈討論，有鄉民直呼「沒化糞池也太誇張了吧」、「一開始以為有屍體泡在裡面」。江和樹則呼籲環保單位應該全面清查並嚴重開罰，不能放任業者便宜行事。

(中時 )