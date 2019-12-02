露營區內規畫戶外遊憩區，適合親子和大小朋友同樂。（城觀處提供／謝瓊雲彰化傳真）

占地近十公頃的清水岩營地，有溫泉區、露營區和大片森林綠地，由彰化縣政府出資打造，若委外營運順利，可望成為中部新興休閒露營熱點。（城觀處提供／謝瓊雲彰化傳真）

千呼萬喚始出來！彰化縣政府斥資2億元打造的社頭清水岩溫泉露營區3日竣工，縣府城觀處將同步展開工程驗收、及上網招標委外作業，預計年起前就能對外開放參觀，固定年權利金將設定250萬元，盼明年3月前能順利完成招商、進駐營運。

位在社頭鄉山腳路邊的清水岩營區，占地9.92公頃是全台最大，彰化縣政府有意打造全國首座平地溫泉園區，舉債1.8億元成立溫泉基金，規畫日式庭園造景的溫泉區，設有泡腳池和小木屋構造的和風湯屋，2013年完工後一度招標委外，最後因廠商營運計畫不周全而閒置至今。

城觀處長馬英傑指出，重新打造的露營區有4.9公頃，將原有的童軍露營訓練場、硬體設施全部打掉重建，總工程經費2億餘元，營區內有草皮、親水空間與風雨操場，還有至少233個優質營位，最高將可容納1500人同時辦理大型露營活動。

馬英傑說，在廠商報竣工後將立即展開驗收作業，希望能趕在年前完成，屆時就可正式對外開放，讓民眾入內參觀散步，OT委外作業同步展開，溫泉區、連同露營區一併招標，包含行政大樓、餐飲商場等。

他指出，最早設定600萬元固定年權利金過高致乏人問津，這次將降至250萬元，盼能增加誘因吸引更多優質廠商前來爭取投標，在明年2、3月順利進駐營運。現在露營已經成為全台最夯的假日親子休閒，未來結合周邊鄉鎮規畫2至3日小旅行，將成為新興休閒熱點。

(中時 )