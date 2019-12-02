Yahoo奇摩今天公佈2019年度十大新聞榜單，包括「十大新聞事件」、「十大新聞人物」，年度十大新聞人物冠軍由力拼庶民總統的「韓國瑜」蟬連，美國總統「川普」攻佔亞軍、也是唯一進榜西方人物，而與韓國瑜互別苗頭的「蔡英文」則位居第10名。

2019年進入尾聲，Yahoo奇摩新聞依據關鍵字搜尋量、網友票選及編輯精選綜合加權，選出年度十大新聞事件，其中以具劃時代意義事件、以及歷史古蹟毀滅最受到網友關注。

以愛之名挺過大法官釋憲、全民公投、至5月17日終於三讀通過的「台灣同婚法案」、警民衝突越演越烈的「香港反送中」、以及日本德仁天皇即位開啟「令和時代」等三大劃時代事件，分佔年度新聞事件第1、2、8名。

一夜付之一炬的世界遺產「沖繩首里城」及「巴黎聖母院」成為第5、8名。國內引發社會高度熱議的「國安局團購走私菸」、「華航罷工」、「宜蘭南方澳大橋崩塌」，分別位居第3、7、10名。除此之外，雙重夾擊大陸經濟的「中美貿易戰」及「非洲豬瘟」亦分別排名第4、6名。

2019十大新聞人物，可說是「人人都想選總統」，超過半數的入榜名單為有意角逐2020總統候選人的政治大咖！「韓國瑜」連續兩年蟬聯榜首，同樣力拼2020總統大位的美國總統「川普」，無懼彈劾求連任，從去年第6名攀升至今年第2名。

號稱媽祖託夢要為人民做事的「郭台銘」與立法院喬王「王金平」雙雙最終皆宣布退選，分別排行第3、5名。而榜上第7名則是被視為藍綠殺手的「柯文哲」，最終雖未登記參選，但仍自組「台灣民眾黨」積極鋪路。

香港反送中自3月持續延燒至今，不僅入榜Yahoo奇摩「2019年十大新聞事件」亞軍，在Yahoo奇摩「2019年十大新聞人物」也榜上有名，包括提出修訂《逃犯條例》的香港特首「林鄭月娥」、及無懼陸封殺打壓的香港歌手「何韻詩」分別排名第4、8名。此外，上演王子復仇記打造星宇航空的「張國煒」、和史上最悲情團購主揪的「吳宗憲」分別名列第6、9名。

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(中時 )