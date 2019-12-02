正值自稱為共諜的王立強向澳政府投誠、引起國際譁然之際，總理莫里森（Scott Morrison）2日宣布將投入8800萬美元（約台幣26億元）成立「反外國干預專案組」（Counter Foreign Interference Taskforce），打擊澳洲境內猖獗的外國干預情事，雖然莫里森並未明確點名是針對哪些外國勢力，但正值共諜案在澳政壇發酵之際，特別引起外界關注。

據澳洲廣播公司（ABC）與法新社報導，主管澳洲情報工作的「澳洲安全情報組織」（ASIO）將會領導此一小組，強化防範外國勢力影響滲透。莫里森表示，新成立的專案小組將囊括全澳洲最頂尖的情報機構，工作旨在識別、阻斷並起訴（間諜行動），來「打斷和阻撓任何企圖破壞我們國家利益的人」。

此時正值自稱為共諜的王立強向澳政府投誠之際，莫里森未明確點名新成立的組織是針對大陸，但強調「外國干預勢力來自許多不同之處」，且是「不斷演變的威脅」。

澳廣指出，此一專案組將由澳洲聯邦警察調查員以及其他安全機構成員等資深澳情報組織官員所組成。報導指出，在外國勢力加強干擾下，澳政府將強化情報蒐集、評估與執法能力，以及情報機構之間的協作與決策能力。

關於有傳聞此一專安組會針對王立強共諜案，以及疑似收受大陸情報組織100萬澳元的32歲豪華車經銷商趙波死亡案進行調查的建議，澳政府不予採納，並指出該案已發展數月之久。澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）表示已收到此一建議，但對於此一國內案件，他不認為與此有所關連。

報導指出，此一專案組不需要特別立法組成，意味它的成立不需要經過國會。

(中時電子報)