河南鄭州舞蹈專業學生在寢室內拍照「花樣查寢」。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）二

大陸河南鄭州一所舞蹈藝術生，為了配合查寢，在宿舍寢室做出劈腿、下腰等高難度動作，拍下後再將照片發到班上的群組，由於各個都是正妹，又具查寢趣味性，照片傳開後立即引起外界關注。

《澎湃新聞》報導，該校輔導員表示，由於寢室裡都是舞蹈專長學生，就想出依她們專長的「花樣查寢」， 一方面看她們有無準時返校，另方面還可增加趣味性。

照片中，幾位正妹學生搭配服裝道具，擺出各種高難度的一字馬、下腰動作，充分展現舞蹈身段，而這些動作對她們來說，都只是家長便飯。

(中時電子報)