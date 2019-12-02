超狂！舞蹈生正妹劈腿、下腰 PO照配合查寢 15:542019/12/02 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 舞蹈生正妹在寢室內作出一字馬高難度動作配合查寢。（圖／翻攝自《澎湃新聞》） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 河南鄭州舞蹈專業學生在寢室內拍照「花樣查寢」。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）二 大陸河南鄭州一所舞蹈藝術生，為了配合查寢，在宿舍寢室做出劈腿、下腰等高難度動作，拍下後再將照片發到班上的群組，由於各個都是正妹，又具查寢趣味性，照片傳開後立即引起外界關注。 《澎湃新聞》報導，該校輔導員表示，由於寢室裡都是舞蹈專長學生，就想出依她們專長的「花樣查寢」， 一方面看她們有無準時返校，另方面還可增加趣味性。 照片中，幾位正妹學生搭配服裝道具，擺出各種高難度的一字馬、下腰動作，充分展現舞蹈身段，而這些動作對她們來說，都只是家長便飯。 (中時電子報) #正妹 #一字馬 #劈腿 #下腰 #查寢 #藝術生 #河南 #鄭州 #輔導員 #趣妹 也許您會感興趣 推薦閱讀 表演遇正妹霸氣蹲坐 下面微露他怨失焦 08:412019/11/28 正妹 正妹帥哥大廚推廣基隆山藥 超吸睛美食搶先看 18:092019/11/28 旅遊 正妹穿極限短裙 美腿屁股蛋全見客 11:122019/11/29 正妹 正妹老師解題 轉身性感黑丁露光光 15:022019/11/29 正妹 正妹餐廳用餐 側乳炸出一片肉色 14:532019/11/29 正妹 正妹看家具 胸前綁線炸出車頭燈 18:062019/11/29 正妹 正妹突邀裸聊 男興奮跟脫下場慘了 09:442019/11/30 日常 正妹曬超猛S曲線 拉內褲羞露該邊 11:172019/11/30 正妹 男偷睡正妹好友 「激射太多」沾內褲…GG了 12:092019/11/30 社會 正妹泡熱水澡 寬衣解帶3點全曝光 15:012019/11/30 日常 社會熱門新聞 北檢認證「卡神」是綠網軍首領 下線發文「帶風向」每月可領1萬元 - 社會 楊蕙如領軍 神秘綠網軍「高雄組」汙衊手法曝光 - 社會 桃園高職女廁驚傳遭裝針孔 盜攝郎竟是男老師 - 社會 卡神果真是綠網軍首領 每月給下線1萬 網怒：查上線！ - 社會 外交官蘇啟誠之死！原來是民進黨「自己人」楊蕙如 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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