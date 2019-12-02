世界12強棒球賽中職與棒協合作順利，不過明年攸關奧運最後機會的6搶1資格賽由誰負責？棒協今日發聲明表示，繼續委由中華職業棒球大聯盟負責中華代表隊的選、訓、賽，不過賽事舉辦部分，棒協認為由於中華職業棒球大聯盟股東結構改變，因此期待三方協議書做修改調整，以符現狀。

棒協2日發出聲明，表態6搶1的中華隊選、訓、賽仍由中職聯盟負責，不過重要的「賽事舉辦權」，棒協認為中職股東結構改變，包含由4隊增為5隊，以及LAMIGO球團轉賣日本樂天企業，希望棒協、聯盟、體育署今年初簽定的三方協議書做修改調整，才能符合現況。

棒協聲明全文：

2019年世界12強棒球賽，中華職業棒球大聯盟與中華民國棒球協會雙方合作順利，雖未能取得2020年東京奧運棒球項目參賽代表權，但表現依然贏得全體球迷的讚譽與肯定。因此2020年東京奧運棒球項目最終資格賽，繼續委由中華職業棒球大聯盟負責中華代表隊的選、訓、賽等事宜。

有關2020年東京奧運棒球項目最終資格賽的賽事舉辦部分，由於目前中華職業棒球大聯盟股東結構改變，包含由4隊增為5隊，以及LAMIGO球團轉賣日本樂天企業，期待三方協議書做修改調整，以符現狀，再行決定。

(中時 )