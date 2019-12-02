國民黨第6選區立委參選人洪秀柱2日到仁德區公有菜市場拜票，攤商與婆婆媽媽們看見柱柱姐都熱情高喊「凍蒜」，她批評最近立法院逕付二讀的「反滲透法」是綠營惡法，目的是打壓在野黨。

洪秀柱2日在菜市場展現她與婆婆媽媽們抬槓的親和力，看見小孩尤其熱情，認為天真的孩子才是國家未來希望，一度抱著孩子親了一口，展現柱姐溫暖。許多熱情的攤商除了握手合影，沿途並一直喊「凍蒜」，讓她感到非常感動，認為南關線已不再是國民黨的沙漠區，出現值得開拓的「綠洲」。

洪秀柱提到最近的澳洲共諜案，讓民進黨自以為「撿到槍、砲」，原本民進黨想推「中共代理人法」但沒有成功，最後作罷，最近又利用這起共諜案的熱度，再推出「反滲透法」，她形容這一來一去的法案是「走了土匪、來了強盜」。

立法院將「反滲透法」逕付二讀讓洪秀柱覺得不可思議，她認為民進黨推出這項惡法，是在社會製造恐懼、對立，用來當選舉操作的工具，更打壓在野黨。

洪秀柱在南關線以「廟口開講」、「掃菜市場」掀起一波波柱柱姐旋風，她直言台南鄉親很熱情，讓她這次南下參選過程感到很溫馨。

(中時 )