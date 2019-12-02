雲林斗六市區被鐵路貫穿，因而有9處平交道，影響交通車流。（許素惠攝）

雲林斗六市區被鐵路貫穿，因而有9處平交道，不但影響交通車流，也因等待時間長，平交道事故頻傳。（許素惠攝）

為打開雲林斗六市交通任督二脈，縣府規畫鐵路高架化，並將增設縣府簡易站，需經費127億餘元，其中縣府配合款近27億元，大多數雲林縣議員都支持，督促工務處盡快上呈中央爭取經費，由於施工期長，也叮囑相關配套措施要做好，以免招致民怨。

縣工務處2日趁雲林縣議會臨時會最後1天議程提出斗六鐵路高架化計畫案，希望議員支持並同意分10年編列共27億配合款。

議員陳俊龍、蔡東富、王又民都表支持，後者說，斗六人的悲哀就是鐵路橫越影響發展，鐵路高架化是斗六人共同的夢想，希望大家一起支持。議員江文登說，立委劉建國爭取可行性評估經費900萬元，大家一定支持快送中央，不要再拖了。

議員廖郁賢關心配套措施，指高架化工程沿線至少需徵收200間房子，屋主地主的溝通順暢嗎？又其中規畫增設縣府站就要1.2億元，這樣符合效益嗎？建議應該把錢用在對的地方，仔細評估以相同經費，如果用來發展UBIKE，或者把公車路線規畫好，是否會比較好。

縣工務處長汪令堯表示，沿線泰半都是鐵皮屋，只有32間是RC房舍，已計畫依市價補償，施工陣痛期也有租屋補償等配套，可行性評估已完成，若中央同意，預計2021年動工，2032年完成。

(中時 )