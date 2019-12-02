賴清德參訪富田電機苗栗銅鑼廠，與產業交流。（何冠嫻攝）

富田電機供應美國電動車大廠特斯拉電動車動力系統設備。（何冠嫻攝）

賴清德2日參訪銅鑼科學區富田電機公司。（何冠嫻攝）

賴清德參訪富田電機苗栗銅鑼廠生產狀況。（何冠嫻攝）

民進黨副總統參選人賴清德2日為苗栗民進黨立委參選人徐定禎、羅貴星輔選，到頭份太陽宮與苗栗義民廟參拜，求國泰民安，搶攻客家票，隨後參訪供應美國電動車大廠特斯拉（Tesla） 動力系統的富田電機股份有限公司銅鑼廠，讚為隱形冠軍，未來支持持續發展壯大，保障國人生存發展。

賴清德2日在羅貴星、徐定禎等人的陪同下，參訪富田電機，董事長張金鋒表示，富田很早就供應美國電動車大廠設備，卻苦無土地，獲得經濟部協助，進駐銅鑼科學園區。

張金鋒指出，在電動車動力系統部分，台灣至少有15年經驗，從基礎材料、精密加工到設計整合，國內有實力與能量，並認為動力系統在台灣有絕佳機會與絕對的競爭力，盼政府能多加專注與重視。

參訪完富田電機的生產狀況，賴清德對富田電機給予高度評價與肯定，他指出，富田提供國際電動車第一品牌特斯拉（Tesla）電動車動力系統設備外，富田的馬達更在工業製品佔有一席之地，讚為隱形冠軍，更為台灣產業要發展的方向指標。

賴清德表示，民進黨政府除守護台灣民主外，對經濟發展也不遺餘力，他更在行政院長任內解決「五缺」問題，鬆綁法令協助廠商加碼投資台灣，藉經濟發展讓國人生活更加富足。他說明，未來也會支持富田這樣的公司持續發展壯大，其他企業也要隨時代進步，升級台灣產業創新技術，在國際佔有一席之地，保障國人生存發展。

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(中時 )