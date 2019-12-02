陳偉殷為期一周的返台活動，最後一站來到台南的徐春水流浪動物之家，在園長徐春水的介紹下，陳偉殷也希望用球星的影響力，呼籲大眾重視流浪動物議題，並認同「TNR計畫」，除了領養不棄養之外，廣推結紮的重要性。
陳偉殷向來關注毛小孩議題，一走進園區就先蹲下摸摸門口的親人的狗狗，用行動實際關懷社會議題。在參觀多達700隻流浪動物的園區，以及聽取徐春水園長的想法後，陳偉殷認同徐春水先生所廣推的「TNR計畫」，也就是對流浪動物捕捉(Trap)、結紮(Neuter)、放回(Return)。陳偉殷表示無法幫助全台灣全部的流浪動物，但可以從最根本的問題「結紮」開始做起。
陳偉殷投入公益活動多年，也長年關注動物議題，再加上自家也有養寵物，他認為狗狗是人類最好的朋友，不應該沒興趣後就隨處棄養，反而衍生更多社會問題。
在國泰金控「國泰真殷雄」活動中，陳偉殷仔細聆聽徐春水的講解，了解流浪動物之家的需求，也希望能用自身球星對公眾的影響力，廣宣結紮以及不棄養的觀念，讓路上的流浪動物能用人道的處理方法控制數量。
同時也發起紀念T愛心義賣活動，將義賣所得部分投入動保公益活動，並捐贈徐春水流浪動物之家15萬元台幣。陳偉殷結束關懷流浪動物活動後，也結束返台一周的系列活動，將準備明年賽季的訓練，等待機會再次在美職舞台登場。
(中時 )
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