北韓11月23日及28日相繼發射海岸砲及超大型火箭砲後，美國近日密集派遣空軍RC-135W及海軍EP-3E等各式偵察機相繼飛臨韓半島上空，加強監測北韓軍事動態。

南韓聯合新聞通訊社報導，據追蹤飛機動態的「飛機守望」（Aircraft Spots）今天揭露，一架美國空軍RC-135W偵察機在首爾上空巡航飛行。該機曾多次在北韓試射飛彈前後飛臨首都圈上空，拍攝和監測北韓軍方動向。

報導指出，11月30日，美國空軍U-2S偵察機飛臨首爾、江原道、忠清道上空巡航。該機通常在南北韓軍事分界線附近2萬公尺高空飛行7到8個小時，主要拍攝和偵測北韓60到70公里範圍內的軍事設施、武器裝備、部隊動態。

自北韓11月23日在西部海域北方限界線（NLL）附近昌麟島發射海岸砲後，美軍偵察機飛臨半島的次數增加。11月27、28日，美國派遣海軍偵察機EP-3E、空軍E-8C、RC-135V連續兩天在半島上空現身。

北韓於11月28日下午4時59分許動用超大型火箭砲在咸鏡南道連浦地區朝東部海域發射兩枚炮彈，飛行高度97公里，射程約380公里。

(中央社)