休旅車跌落10公尺深邊坡，所幸車上5人只受輕傷。（翻攝照片／呂妍庭嘉義提供）

休旅車跌落10公尺深邊坡，所幸車上5人只受輕傷。（翻攝照片／呂妍庭嘉義提供）

休旅車行經下坡路段，車子突然沒煞車，整輛車進下邊坡翻覆。（翻攝照片／呂妍庭嘉義提供）

一輛載著5名乘客的休旅車，2日下午1點多行經距嘉義縣中埔鄉石硦童軍露營區約200公尺遠的產業道路時，不知何故整輛車失控滑落10公尺深的邊坡，車上3男2女一度受困翻覆車內，在10多名警消前往搶救前，傷者已自行爬出，稍早救護車陸續將受傷5人全數送醫救治，據警方初步訊問，52歲張姓女駕駛聲稱他們一行人要去唱歌，當時正好開到一處下坡路段，不知為何車子突然沒煞車，才會不慎衝下邊坡，目前事故原因警方還在調查中。

(中時 )