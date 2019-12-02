出門嗨唱卻滑下10公尺深邊坡 5人全送醫 16:042019/12/02 中時 呂妍庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 休旅車跌落10公尺深邊坡，所幸車上5人只受輕傷。（翻攝照片／呂妍庭嘉義提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 休旅車跌落10公尺深邊坡，所幸車上5人只受輕傷。（翻攝照片／呂妍庭嘉義提供） 休旅車跌落10公尺深邊坡，所幸車上5人只受輕傷。（翻攝照片／呂妍庭嘉義提供） 休旅車行經下坡路段，車子突然沒煞車，整輛車進下邊坡翻覆。（翻攝照片／呂妍庭嘉義提供） 一輛載著5名乘客的休旅車，2日下午1點多行經距嘉義縣中埔鄉石硦童軍露營區約200公尺遠的產業道路時，不知何故整輛車失控滑落10公尺深的邊坡，車上3男2女一度受困翻覆車內，在10多名警消前往搶救前，傷者已自行爬出，稍早救護車陸續將受傷5人全數送醫救治，據警方初步訊問，52歲張姓女駕駛聲稱他們一行人要去唱歌，當時正好開到一處下坡路段，不知為何車子突然沒煞車，才會不慎衝下邊坡，目前事故原因警方還在調查中。 (中時 ) #邊坡 #10 #警方 #行人 #唱歌 也許您會感興趣 推薦閱讀 美婦誤闖金瓜石山區 跌邊坡險失溫 14:532019/11/28 社會 三星電子祭出年終回饋 電視買大送小超豪氣 15:372019/11/28 科技 三星感謝年終大回饋 10週年限量禮盒「閃耀奇機組」限定推 20:402019/11/28 消費 星粉歡呼 三星Galaxy S10已可升級Android 10 12:212019/11/29 科技 墨西哥小鎮警匪槍戰 4警殉職10歹徒喪命 15:252019/12/01 國際 靠右走致命 逆向車流走致死率更低 17:522019/12/01 生活 台灣大奪企業永續獎10大獎 04:102019/12/02 產業．科技 人民幣中間價上調36點 10:322019/12/02 財經 港股開高走高升逾百點 10:412019/12/02 財經 女遊阿里山「千人洞」跌落邊坡受傷送醫 12:582019/12/02 社會 社會熱門新聞 北檢認證「卡神」是綠網軍首領 下線發文「帶風向」每月可領1萬元 - 社會 楊蕙如領軍 神秘綠網軍「高雄組」汙衊手法曝光 - 社會 桃園高職女廁驚傳遭裝針孔 盜攝郎竟是男老師 - 社會 卡神果真是綠網軍首領 每月給下線1萬 網怒：查上線！ - 社會 外交官蘇啟誠之死！原來是民進黨「自己人」楊蕙如 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。