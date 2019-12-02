北醫牙醫系學生日期上網拍賣Iphone X時，買家稱鏡頭破損，要求賠償，並表明自己是衛福部心口司科長，威脅對方「以後參加PGY就會遇到我」。該買家真實身分為國健署科長，今遭國健署調離職務，並記下大過。

北醫牙醫系學生先前於PTT上發文，公開與周姓科長的對話紀錄。周姓科長索賠不成時表示「聽說你是北醫在學生」，「如果是學生走警察局有點嚴重」，且表明自己在心口司上班。未來學生若參與PGY訓練，將有機會碰面。

國健署表示，索賠事件發生後，國健署第一時間向周姓科長查證，但當時對方表示自己手機被盜，官員提醒科長可先向警局報案。國健署後來認為應主動進行釐清，取得科長同意後進行了3小時的訪談，才突破對方心防，承認是自己所為，而冒充心口司的動機是一時情緒激動導致的反應。

國健署今召開考績委員會後表示，周姓科長已不適任現職，自即日起調離主管職務。針對科長涉威脅、事發後掩蓋事實致機關聲譽受損等言行不檢的問題，已違反《公務員服務法》第5條之保持品位義務、第6條之濫權禁止規範。國健署決定依《公務人員考績法》施行細則，記一大過處分。

另一方面，因周姓科長多次在網路上刊登手機買賣的內容，並與民眾進行交易，國健署表示已違反《公務員服務法》第13條之禁止經營商業規定。考績委員會審議後，決定移付公務員懲戒委員會。而該名科長涉及刑事責任之處，將由政風單位移送司法單位。

國健署署長王英偉表示，此事發生後，該署已進行自我檢討。針對周姓科長相關長官責任問題，將另行召開會議檢討，未來將持續加強員工的公務倫理、法治訓練及資訊管理，避免類似事件再度發生。

(中時 )