國民黨榮譽主席吳伯雄今(2)日出席「新北市韓國瑜總統暨立法委員聯合競選總部成立大會籌備會議及幹部授證典禮」。(吳亮賢攝)

國民黨新北市黨部今（2）日在三重舉行「新北市韓國瑜總統暨立法委員聯合競選總部成立大會籌備會議及幹部授證典禮」，現今較少公開露面的國民黨榮譽主席吳伯雄也特別現身致詞，向來溫和的他，對於韓國瑜頻遭抹黑，忍不住氣憤地說「菩薩也有金剛之怒，我過去太溫良恭儉讓，現在我要不客氣了。」

吳伯雄今抵達現場，立刻受到近300位黨公職人員熱情歡呼，他一上台便先幽默地說，「今天不要叫我伯公，叫我雄哥，最近有人問我身體如何，我說『糟糕，只能再活30年』。」

向來溫和的吳伯雄，談到韓國瑜近期頻遭抹黑也忍不住表示，「選舉是民主的常態，你可以把我當作對手，但絕不是深仇大恨的仇人，不講道德、不講黑白。」，他更像台下黨員喊話，「這重要關頭，我們一定要團結起來，學佛的人說，菩薩也有金剛之怒，我過去太溫良恭儉讓，現在我要不客氣了。」

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(中時 )