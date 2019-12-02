來自澳洲雪梨的RUEL，尚未出專輯就在網路上以音樂作品累積了破億的點聽率，2017年以單曲<Don’t Tell Me>爆紅，被TIMES時代雜誌形容為「填補了播放清單中欠缺的天才流行新聲音」，更被譽為SHAWN MENDES接班人。連ELTON JOHN都被吸引，在電台節目中大力稱讚。RUAL將於明年三月首度撲台開唱，門票將於12月13 號正式開賣。

RUEL八歲開始接觸吉他等樂器，某天在晚餐餐桌上，RUEL告訴家人自己喜歡上一個女孩，但是全家人都告訴他：「你還太年輕，不懂感情，你不知道自己在說什麼」，於是RUEL把自己的感受寫成一首歌<Don’t Tell Me>，踏上了創作之路。

RUEL微沙啞的聲音辨識度極高，首張EP 《READY》在全球串流收聽次數破億，其中的熱門曲<Don’t Tell Me>、<Younger>、<Not Thinkin’ Bout You>都獲得佳績，2018年在澳洲音樂大獎上從Troye Sivan手中接下突破新人獎項；2019年打破紀錄，成為史上最年輕在雪梨歌劇院舉辦個人演唱會的男歌手。接著被Shawn Mendes邀請擔任澳紐巡演的開場歌手，並在具指標性的Coachelle音樂節與SG Lewis一起演出，連韓國偶像團體GOT 7成員馬可都在網路上分享過對RUEL歌曲的喜愛。

在結束英美巡演之後，RUEL的最新EP《FREE TIME》已在串流平台上累積破譯的點聽率，明年三月將帶著新作品首度來台開唱。

RUAL將於明年三月首度來台開唱，門票12月13號開賣。（Live Nation Taiwan提供）

(中時 )