網友留言。（圖片摘自批踢踢網頁）

2020總統大選倒數40天，但國民黨總統候選人韓國瑜的民調還是呈現落後態勢，甚至跌破兩成。對此，韓國瑜今接受訪問表示，這是假民調惡意打擊支持者信心，更有藍營人士稱，韓國瑜去年選市長時，也是支持度持續落後行政院副院長陳其邁，因此今年也會像去年一樣逆轉勝。但網友翻出去年高雄的民調，意外發現去年11月時，韓國瑜民調已經贏過陳其邁了。

韓國瑜民調近來持續跌落，有些民調甚至已跌破兩成。對於民調議題，韓國瑜今接受訪問時表示，昨天屏東造勢擠了3萬人，民心全是熱呼呼，每雙眼睛充滿熱情期待，這時候民調怎麼可能會低呢？但是有心人呢，就是要藉由假民調打擊支持者信心。更別說，假民調一下說他輸30％，也就是輸364萬票，接下來會不會說輸40％、480萬票，一再得逞屢試不爽，換取政治利益，「假民調就是詐騙」。

不過，批踢踢網友DreamYeh查詢去年高雄市長各家民調時，發現在11月的時候，不論是《中時》或是《TVBS》及《蘋果》，都做出韓國瑜贏的民調，其中，據《中時》報導，台灣競爭力論壇學會於去年11月初公布的高雄市長民調，結果顯示韓國瑜支持度為43.1%，遙遙領先陳其邁的32.3%，領先幅度高達10.8個百分點。更有網友表示去年「封關前造勢場面太驚人，各家不得不調整加權」！怎會去年是一路輸給陳其邁？

(中時電子報)