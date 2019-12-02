▲婦工會志工們、立委馬文君、南投縣黨主委楊麗川及縣議員林芳妤等，全都挽袖下場為受關懷戶進行填盛臘八粥服務。（楊樹煌攝）

▲埔里婦工會的臘八粥關懷弱勢戶活動並有志工表演精彩節目與受關懷戶同歡。（楊樹煌攝）

埔里婦工協會本於「人饑己饑，人溺己溺」及「為善最樂」的精神，今2日與立委馬文君團隊在埔里仁愛路舉辦「寒冬送暖」活動，主辦單位的愛心，提供的500份臘八粥，不但讓埔里地區的弱勢戶與獨居長者，感受到人間處處有溫暖，每位受惠者更是深受感動。

臘八粥，又稱佛粥，是種在臘八節用由多種食材熬製的粥，起源自漢地，相傳農曆12月初8這天是世尊釋迦牟尼佛成道日，4大天王從天上來到人間，分別以內裝有八寶飯的金、銀、琉璃、瑪瑙等缽供養世尊，世尊欣然接受後將四缽合而為一。為了紀念佛陀成道，一些佛教寺院會在這天煮粥供佛，並分送十方善信。

當今有慈善團體及社團用來關懷弱勢、孤苦無依的長者、低收入戶、邊緣戶、甚至單親家庭及大眾善男子、善女子等，讓意義更昇華，埔里婦工會與立委馬文君，今年就將分享福報臘八粥，列為「寒冬送暖」項目，讓埔里鎮33里社區的中、低收入戶、邊緣戶及獨居長者、單親家庭…等都能共同受惠。

活動中為免大家等太久，婦工會的幹部及志工們、還有立委馬文君、南投縣黨主委楊麗川及縣議員林芳妤等，全都挽袖下場為受關懷戶進行填盛臘八粥服務，愛心與關懷的舉動，讓他們都深受感動，同時也感受到人間滿滿的溫暖。

(中時 )