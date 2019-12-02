埔里婦工協會本於「人饑己饑，人溺己溺」及「為善最樂」的精神，今2日與立委馬文君團隊在埔里仁愛路舉辦「寒冬送暖」活動，主辦單位的愛心，提供的500份臘八粥，不但讓埔里地區的弱勢戶與獨居長者，感受到人間處處有溫暖，每位受惠者更是深受感動。
臘八粥，又稱佛粥，是種在臘八節用由多種食材熬製的粥，起源自漢地，相傳農曆12月初8這天是世尊釋迦牟尼佛成道日，4大天王從天上來到人間，分別以內裝有八寶飯的金、銀、琉璃、瑪瑙等缽供養世尊，世尊欣然接受後將四缽合而為一。為了紀念佛陀成道，一些佛教寺院會在這天煮粥供佛，並分送十方善信。
當今有慈善團體及社團用來關懷弱勢、孤苦無依的長者、低收入戶、邊緣戶、甚至單親家庭及大眾善男子、善女子等，讓意義更昇華，埔里婦工會與立委馬文君，今年就將分享福報臘八粥，列為「寒冬送暖」項目，讓埔里鎮33里社區的中、低收入戶、邊緣戶及獨居長者、單親家庭…等都能共同受惠。
活動中為免大家等太久，婦工會的幹部及志工們、還有立委馬文君、南投縣黨主委楊麗川及縣議員林芳妤等，全都挽袖下場為受關懷戶進行填盛臘八粥服務，愛心與關懷的舉動，讓他們都深受感動，同時也感受到人間滿滿的溫暖。
(中時 )
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