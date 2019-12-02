民進黨立委參選人吳怡農稱爸爸吳乃德被國民黨立委蔣萬安的祖父、先總統蔣經國害到沒工作，並出示本報當年的報導來證明。（吳怡農競辦提供／張穎齊台北傳真）

民進黨立委參選人吳怡農稱爸爸吳乃德被國民黨立委蔣萬安的祖父、先總統蔣經國害到沒工作，並出示本報當年的報導來證明。（吳怡農競辦提供／張穎齊台北傳真）

民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農1日自爆，爸爸吳乃德被國民黨立委蔣萬安的祖父、先總統蔣經國，害到沒工作，但卻遭網友起底，吳乃德1987年才拿到博士，蔣經國1988年1月就過世，如何害吳沒工作。吳怡農2日澄清，爸爸確實因從事民主運動導致工作被影響，並出示報紙，證明爸爸遭到中研院拒聘。

針對吳乃德受到政治迫害的時間點被質疑，吳怡農表示，爸爸一輩子從事民主運動，拿到博士學位後回台，因為各種學運，爸爸在台1987年至1991年間，一直是失業狀態，都是媽媽在養家，而蔣經國是在1988年過世，他那時才7歲、就讀小學1年級，就看得懂爸爸為了理想做出犧牲，所以打抱不平。

吳怡農坦言，爸爸的論文寫得很不錯，回台後要求職時，很多學術機構、大學卻都沒有回他電話。吳提供本報在1988年的報導給媒體，直言爸爸還被中央研究院拒聘，最後中研院正副所長等人因不滿「政治干預」，集體為爸爸抗議要辭職，最終中研院才聘請爸爸，直至去年才退休。

「我這次選舉並非因為爸爸的工作！」吳怡農強調，時間序都沒問題，爸爸最擔心這事情模糊焦點，現在台灣面臨各種挑戰，是他這代政治人物要出來做事的。

對於伯父吳乃仁一家都曾在台苯任職，遭網友大酸全家族坐擁高薪、吃香喝辣，吳怡農駁斥，台苯是民間企業、上市公司，相信伯父所有營運，都符合上市公司規定，希望大家把焦點帶回選戰。

(中時 )