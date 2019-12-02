駕駛交機遇英戰機包夾

來自以色列的駕駛周日上午開著波音（Boeing）767民航機，準備送機到美國，途中經過英國領空時短暫失聯，由於沒有回應，引發英國皇家空軍兩架「颱風」（Typhoon）戰機包夾，把駕駛嚇壞了。而震耳欲聾的聲響，也驚動了才因發生恐攻，而驚魂未定的倫敦居民。

據《以色列時報》（The Times of Israel）和《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，駕駛喬丹諾（Steven Giordano）說，當他看到窗外的戰機時，簡直嚇得快出心臟病，大約過了10分鐘，才了解無線電故障，接著又過了10分鐘，才解決了問題。

「我往左邊一看，差點嚇出心臟病，」他說，「我竟然看到一架閃著光飛得好近，連機身旁的藍色閃光條都看得到。」喬丹諾說，他們趕緊打了著陸燈示意，並及時修復無線電，雙方連絡上後，戰機還跟了他們約5分鐘。

喬丹諾所駕駛的飛機已從以色列航空（EL AL）退役，11月20日註冊到加州租賃公司太平洋航空公司（Pacific Aircorp）名下。他周日約凌晨1點從以色列本古里安機場（Ben Gurion Airport）起飛，準備飛往美國。

由於通訊設備故障，他在當地時間凌晨4點飛到英國上空時，對當局的連絡毫無回應。緊接著英國皇家空軍出動了兩架「颱風」戰機攔截，喬丹諾說，他和副駕駛忙著修通訊系統，原本根本沒注意到旁邊的戰機。

(中時電子報)