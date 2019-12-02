360d 才庫事業群主辦的「有愛才酷; 文創 ． 手作 ． 暖心市集」，在信義香堤大道盛大舉行，集結了近 30 家愛心企業與文創手作攤位參與，每位攤商都懷著滿滿的愛心支持這個活動理念，成功募集超過 2000 餐，突破原先設定的 1000 餐，360d 才庫事業群董事長楊朝安表示，很開心這次拋轉引玉的行動獲廣大迴響，希望暖心效益能長久延續。

活動現場設置了多處職人拍照區，呼應之前主辦單位在網路舉辦的十大夢幻職業票選，有空姐、網紅、醫生、數據分析師等熱門職業人型立牌，拍照打卡上傳就算闖關成功。另外「火雞感恩競速活動」也有 50 位參賽者報名，「競速獎」前三名分別獲得禾風新棧度假飯店一泊一食住宿券，所有參賽者也都拿到Fun Juice 丰果汁兌換券。

「火雞感恩競速活動」，引來數百人圍觀(凱格蘭公關提供)

「十大夢幻職業」投票活動結果亦在現場揭曉，加上之前在網路票選的票數，軍公教獲得壓倒性的勝利，360d 才庫事業群董事長楊朝安表示，穩定是軍公教最大優勢，即便實施年金改革，相較之下福利仍比一般勞工優渥，大家普遍認知是軍公教薪資高於平均值、福利好，政府養一輩子，但辦公生活較公式化，會遇到怪獸人民、怪獸家長找碴，又因福利讓人眼紅，容易受議論。其他職業如醫生的收入、社經地位高，但工時長、壓力大，還要承擔醫療糾紛；空姐光鮮亮麗世界跑透透，卻常需面對奧客、高壓與時差，又需承擔飛安風險。

暖心市集現場的裝置藝術「勞實說心願牆」上，貼滿了勞工想對公司說的話，例如「十年沒調薪」、「海外旅遊趕快辦」、「年終獎金好少」、「老闆不要再朝令夕改了」等訴求；也有人貼上給上司的強烈意見，例如「江董，不要把能者多勞惡化成能者過勞！」甚至還出現人事糾紛留言：「ＸＸ，你在群組的不實指控我都截圖了，大家法院見！」

「勞實說心願牆」上，貼滿了勞工想對公司說的話(凱格蘭公關提供)

「有愛才酷-文創．手作．暖心市集」活動圓滿落幕，更多資訊請見360d才庫官網：https://www.360d.com.tw

(中時 )