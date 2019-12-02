陳偉殷為期一周的返台活動，最後一站來到台南的徐春水流浪動物之家，在經過一小時的參觀後，園長徐春水大讚陳偉殷「沒見過這麼親切的！」不僅一到園區就先摸摸門口親人的狗狗，還拿起牽繩帶狗園收容的流浪狗散步，看到沒有架子的大聯盟球星，讓徐春水很感謝陳偉殷對流浪動物議題的關注。

陳偉殷投入公益活動多年，也長年關注動物議題，再加上自家有養寵物，因此對狗園的浪浪們非常親近。在徐春水園長的介紹下，陳偉殷認識「TNR計畫」，也就是對流浪動物捕捉(Trap)、結紮(Neuter)、放回(Return)的人道方式，減少流浪動物數量。希望透過自身的影響力，呼籲大眾重視流浪動物議題，並強調「不棄養」、「結紮」等觀念。

在結束活動後，徐春水非常感謝陳偉殷的關懷與關注，他說過去也有公眾人物來參觀，但很多待了10多分鐘就走了，但陳偉殷待了很久，而且還帶狗狗散步，親切的模樣讓他印象深刻，讚賞陳偉殷是真的關懷流浪動物的。

陳偉殷帶狗園收容的流浪狗散步。（鄧心瑜攝）

同時徐春水也認為陳偉殷的呼籲能讓社會更重視流浪動物議題，「我知道陳偉殷這幾年來從事公益宣導工作，比如關懷老人、弱勢、小朋友、流浪動物等，他在體育圈有很大的影響力，有他的呼籲能宣導正確觀念，讓一般民眾尊重生命。」

在國泰金控「國泰真殷雄」活動中，陳偉殷仔細聆聽徐春水的講解，了解流浪動物之家的需求，同時也發起紀念T愛心義賣活動，將義賣所得部分投入動保公益活動，並捐贈徐春水流浪動物之家15萬元台幣。

陳偉殷發起紀念T愛心義賣活動，捐贈徐春水流浪動物之家15萬元台幣。（鄧心瑜傳真）

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