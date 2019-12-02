全球人壽獲勞動部青睞，作為108年度工作生活平衡輔導及推廣計劃之觀摩企業，吸引近百位企業相關人員參與觀摩友善職場制度，圖為參訪全球人壽企業總部之健身房。（全球人壽提供）

秉持「以人為本 幸福企業」為企業重要營運理念的全球人壽，多年來致力於為同仁積極打造工作生活平衡、友善家庭的職場環境，榮獲勞動部108年國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」肯定，也是國家職業安全衛生獎設立以來，首家獲獎的保險公司。並於今日(12月2日)勞動部國家職業安全衛生獎頒獎典禮，由全球人壽董事長彭騰德代表自行政院副院長陳其邁獲頒獎盃。全球人壽將持續從各面向打造「有感」的幸福職場，照顧同仁就像是照顧家人，讓同仁在全心衝刺目標的路上，也能感受到公司溫暖的後援與陪伴。

全球人壽董事長彭騰德表示，感謝勞動部給予全球人壽國家級肯定，2019年是全球人壽邁入第25個年頭，記得剛接下董事長一職時，就期許自己所帶領的公司是「以人為本的幸福企業」。為了要成為幸福企業，跟主管們進行多次溝通與討論，如何努力幫助同仁在優質環境下工作感到幸福，如此一來，才能對客戶做出最好的服務。因此，近幾年經營管理階層提報給董事會的營運策略，其中一項一定是「以人為本 幸福企業」，推動這項政策的決心，是永遠都不會改變。

依據國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」參選資格說明，參選企業必須要曾獲勞動部獎項、有助提升健康勞動力獎項或經跨國企業評比國內關聯企業具有證明者，且參選當年度及前三年內其所屬的勞動場所無重大職業災害。

全球人壽近年各種綜合指標表現相當亮眼，公司組織日益茁壯，並訂定「職業安全衛生與健康促進政策」，致力於打造工作生活平衡、推動職場健康的友善環境，更因此獲勞動部青睞，選擇全球人壽作為108年度工作生活平衡輔導及推廣計劃之觀摩企業，吸引近百位企業相關人員參與觀摩友善職場制度，並參訪全球人壽總部職場軟硬體設施，包括舒適休憩區、健身房、瑜珈教室、員工餐廳、戶外陽台及哺乳室等職場環境。

其中，健身房設有完善的健身設備及更衣盥洗室，並編制一名專任體適能健身教練，每日開辦多場次健身課程，讓同仁能使用正確且有成效的方式，進行體重管理並定期追蹤，且於每週一、三、五下午依工作性質及高危險族群偏高之部門，由健身教練到辦公職場邀請部門主管帶頭離開辦公桌、離開座位，起身動一動約5分鐘的健身操，放鬆筋骨。

在放鬆身心方面，公司除了配合特定節慶舉辦娛樂活動、才藝比賽或運動會之外，也引進心理諮商師諮商輔導，提供同仁身心方面之協助；並考量有親子托兒需求的同仁，每年舉辦暑期兩個月親子夏令營，讓同仁與孩子大手牽小手地一起上班、上課；對初為父母之同仁辦理「育兒友善活動：親子遊戲室、二手拍賣」及針對雙親家庭辦理「職場高齡友善：居家風水、面相學、太極養生」等一系列友善家庭活動，追求工作與家庭生活的平衡。

全球人壽獲得衛生福利部績優健康職場健康啟動「活力躍動獎」及教育部體育署「2018運動企業認證」等多項肯定，在推動反菸拒檳毒各項預防宣導，亦榮獲全國企業內部推動「108年各式場域成癮物質預防教育企業宣導成果競賽」全國第二名及「卓越楷模獎」雙料殊榮；並持續積極與台北醫學大學合作，辦理各種自主宣導活動及教育訓練，CPR＋AED（心肺復甦術加自動體外心臟電擊去顫器）訓練，已高達7成以上同仁完成訓練，同時也獲得衛生福利部的「安心職場認證」。

此外，全球人壽貫徹「因為愛，責任在」的品牌理念，透過優質工作環境，讓同仁安心工作與成長；透過完善的公司制度與活動安排，凝聚向心力；透過充分的溝通，讓所有同仁均衡地融入這個大家庭。彭騰德強調，全球人壽視同仁如同自己家人，相信同仁有感幸福能提升客戶滿意度，進而為公司創新績效，未來仍將持續精進健康促進相關作為，積極協助同仁工作與生活平衡，成為「以人為本 幸福企業」的典範標竿。

(中時 )