依據中央氣象局今(2)日最新發布低溫預報，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響下，今晚有強冷空氣來襲北臺灣，預計入夜後至週二清晨時間新北市三峽等部分地區最低氣溫下探10℃，週二上午氣溫逐漸回升。新北市侯友宜市長呼籲市民朋友，入夜後更為寒冷，溫差大，記得提早預備保暖大衣，如有長輩或心血管疾病患者，務必加強居家防護。

新北市副市長，災害防救辦公室主任謝政達說明，今日逐漸由濕冷轉為乾冷，新北市低溫會再度下滑，這波冷空氣影響期間，北台灣整天偏冷，最高溫不到20℃，年長者及心血管疾病患者起床時動作放慢，並加上保暖衣物，如晨間外出活動時應先評估自身狀況，做好保暖措施。

冷氣團來襲，烏來遊客中心溫馨提供薑茶溫暖旅客的的身心。（讀者提供/吳家詮傳真）

同時請長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者健康狀況。鑒於民眾常在天氣寒冷時將門窗緊閉，因此強調市民在使用瓦斯熱水器時切勿緊閉窗戶，保持室內外通風避免一氧化碳中毒。

市府已於今天上午啟動新北市防寒關懷機制，落實訪視關懷本市獨居長者及街友等族群、消防車巡迴廣播夜間宣導防範一氧化碳中毒等措施，將持續執行防寒關懷任務，陪伴市民度過低溫侵襲。

消防局黃德清局長特別叮嚀，市民朋友務必做好保暖措施，並留意自身及家中長輩健康狀況，本市所轄圖書館、遊客中心及區公所等相關場所提供熱開水，如有需要，可自備環保杯就近前往。如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

冷氣團來襲，新北市啟動禦寒機制，由區長及社工親訪關懷本市獨居長者並致贈禦寒物資。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)