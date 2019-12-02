彰化縣政府2日邀請包括芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、二林鎮等養豬戶密度較高區域舉辦宣導活動，並發放消毒藥品供業者使用。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美親自發放消毒藥品給畜牧業者。(吳建輝攝)

非洲豬瘟疫情嚴峻，彰化縣政府防疫所為了強化縣內畜牧場安全防疫工作，從上月開始在縣內養豬場發放消毒藥品，並針對芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、二林鎮等養豬戶密度較高區域舉辦宣導活動，2日上午在二林鎮圖書館3樓召集二林四鄉鎮豬戶進行防疫宣導，彰化縣長王惠美也親自出席。

王惠美表示，彰化擁有75萬餘頭的豬隻，為全國第三大縣市，現在亞洲地區共有10個國家淪陷發生非洲豬瘟疫情，好在台灣目前仍為非疫區，除了大家的配合與同仁用心稽核輔導，目前已連續聯合稽查11輪，共810場次，其中發現11場有違反畜牧法、22廠違反廢棄物清理法等，為了讓大家有好吃的控肉和健康豬可以食用，會持續稽核來防堵疫情發生。

王惠美說，除了加強養豬業者、獸醫師及相關產業業者防疫宣導工作，產業發展與環境維護也需要取得平衡，未來也會針對東螺溪進行整治，靠近上游的地方也會加強宣導，並鼓勵大家在畜牧場建置太陽能，增加養豬戶財源收入，創造更的收益。

世界動物衛生組織（OIE）通報發生非洲豬瘟疫情，目前亞洲包括中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、韓國及東帝汶等，東亞國家僅日本及我國仍保持非洲豬瘟非疫區狀態。

(中時 )