什麼！連日本人也不知道的秘境在哪？據日本觀光廳公布2018年旅遊數據顯示，台灣旅客從青森縣到沖繩縣等20縣旅遊比例皆勇奪第一，由此也可推測台灣旅客對於日本深度旅遊需求逐漸增加。全新節目《旅日達人秘笈》在台灣播出，探訪連日本人都不知道的隱藏版景點，如日本歌劇起點寶塚歌劇團的真實起源同、「日本夫妻起點」之稱的宮崎縣、無人島吃和牛！更攜手旅遊平台KKday將節目中的路線化為行程商品，讓你也可以輕鬆成為日本秘境達人！

華鶴和牛_壽喜燒。（KKday 提供）

近年來廉價航空興起，台灣與日本之間也陸續開闢了許多航線，台灣旅客比以往更容易前往日本旅遊。根據日本觀光廳公布2018年旅遊數據顯示，台灣旅客從青森縣到沖繩縣等20縣旅遊比例皆勇奪第一，由此也可推測台灣旅客對於日本深度旅遊需求逐漸增加。

御在所美景。（KKday 提供）

玩膩了耳熟能詳的知名景點與大城市嗎？Japan Concierge策劃全新節目《旅日達人秘笈》在台灣播出，探訪連日本人都不知道的隱藏版景點，更攜手旅遊平台KKday將節目中的路線化為行程商品，讓你也可以輕鬆成為日本秘境達人！

鈴鹿賽車場賽車。（KKday 提供）

節目共策劃13集，每集將精選一個地區介紹私房景點。如第一集所介紹的無人島「阿久根大島」，除了可以體驗野營的樂趣、被可愛度爆表的鹿群圍繞之外，更可以享受到日本頂級黑毛和牛中最高級的絕品「華鶴和牛」！

接著節目更將介紹日本三重縣，這裡每年舉辦鈴鹿賽車場感謝祭，不只可以感受競速的刺激氛圍，旅客更可以實際駕駛賽車，體驗在賽道上奔馳的快感！其他獨特行程如前往兵庫縣的寶塚市，在找尋日本歌劇起點寶塚歌劇團的真實起源同時，體驗日本傳統的武道薙刀。

到有「日本夫妻起點」之稱的宮崎縣造訪各式浪漫景點，達成戀愛成就，都讓人興奮又期待。而和歌山、青森、秋田、沖繩等地的隱藏版行程，也將隨著節目正式播出而揭開神秘面紗。

秘境旅遊是許多人的嚮往，KKday與 Japan Concierge獨家合作，將節目中的景點變成真實的旅遊行程，觀眾看完節目若真的心動想前往當地，只要透過KKday平台訂購便可以輕鬆出發。12月15日起每週日晚上8點，台灣觀眾從沒有見過的日本特別之旅將在《旅日達人秘笈》節目中與觀眾見面，跟著主持人吳怡霈、千田愛紗的腳步，一起探索神秘的日本隱藏版景點吧！

(中時電子報)