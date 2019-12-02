健行科大開網美拍照課學生大呼實用。（呂筱蟬攝）

健行科技大學國際企業經營系獨創實務課程「IG網美拍照秘笈攻略」，邀請專業講師指導學生，透過拍攝教學，不論是個人或團體立刻變網美、網帥，在校園角落也能拍出迷人有特色的照片，修課學生新奇學習，笑稱是超實用的選修課。

健行科大教務長王彥文說，近年社群平台包含臉書、推特、IG風行全球，受到年輕學生喜愛的IG，全球用戶已超過5億人口，因應網路世代快速變化，在社群平台行銷自我或商品已成主流，民生設計學院國際企業經營系試辦 「IG網美拍照秘笈攻略」課程，讓航空組及觀光組學生學習，期待透過照片影像行銷自我、商品和觀光產業。

課程邀請具豐富拍照經驗的領隊導遊李明旭擔任客座講師，他提到，用照片行銷觀光是趨勢，進而也可行銷商品及個人特質。課程中結合觀光情境，以校園美景作為主題，邀請鄰近高中生扮演遊客一起學習，實際體驗帶團時如何幫個人及團體拍美照，是一門結合手機拍照技巧、領隊實務、主題觀察和觀光行銷元素的綜合課程。

(中時 )