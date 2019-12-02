台大新竹生醫園區分院招牌2日由大型吊車進行裝設，17日將正式營運。（羅浚濱攝）

新竹縣期盼已久的台大醫院新竹生醫園區分院，縣府上月18日核發開業執照，新竹生醫園區分院院長余忠仁2日帶同副院長袁瑞晃拜會縣長楊文科， 致贈紀念牌感謝，說明醫院最新進度表示，16日下午2點開幕，17日正式營運。

楊文科肯定台大新竹生醫園區分院開幕，是提升新竹縣醫療的重要里程碑，關心何時提供急診服務？

余忠仁表示，因部分精密儀器設備尚未完成驗收，加上人員調度配置等相關問題，預計明年2月可提供急診服務。

余忠仁表示，台大新竹生醫園區分院初期診察科別有內科、外科、婦產科、兒科、麻醉科、骨科及神經科共7科，開設急性一般床20床，門診診療間16間。

院方同時提出擴增規模的申請，將增加22床急性一般床、血液透析8床及放射科，若縣府衛生局審核符合規定，可望16日開幕時同步啟用。

余忠仁說明新竹生醫園區分院特色，將針對腫瘤、心血管、神精醫學、生殖醫學及重症醫學，提供台大醫療中心級的服務，預計明年第2季提供複合式手術室，由可信賴的醫師進行困難度高的手術。

余忠仁並說，明年底可望開250床住院醫療服務，希望2022年第2期大樓啟用後，衛福部許可的728病床能夠全開。

(中時 )