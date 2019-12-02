到台灣度冬的黑面琵鷺數量連續5年突破2000隻，大多棲息在嘉義、台南沿海一帶，目前七股保護區、頂山賞鳥亭、學甲溼地生態園區、四草野生動物保護區棲息的黑琵已經接近2500隻。（鳥友黃永豐提供／莊曜聰台南傳真）

時序入冬，雲嘉南沿海一帶候鳥生態豐富，雲嘉南濱海國家風景區管理處每年都會舉辦觀鳥馬拉松，吸引愛鳥人士組隊參加，民眾也可利用假期安排行程賞鳥。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／莊曜聰台南傳真）

台南市水雉冬季大調查結束，近80位鳥友志工共調查記錄到1741隻，打破歷年紀錄，光官田一帶就找到1466隻，鳥友在某處菱角田就發現超過300隻，大呼不可思議。（官田水雉教育園區提供／莊曜聰台南傳真）

時序進入冬季，候鳥期也進入最高峰，有「國際明星鳥」稱號的黑面琵鷺連續5年來台的數量都突破2000隻，其中有6成以上集中在台南，有黑琵第二故鄉美譽，包括七股保護區、頂山賞鳥亭、學甲溼地生態園區、四草野生動物報護區都是賞鳥熱區，愛鳥人士估計今年總數可望突破2500隻；另台南水雉數量調查出爐，南市共發現1741隻，也創下歷年紀錄，到南市旅遊賞鳥正是好時機。

根據今年1月下旬的「2019黑面琵鷺全球同步普查」資料顯示，全球黑面琵鷺族群總數已經突破4千大關來到4463隻，是全球遷徙鳥類保育的重要里程碑，其中在台灣共調查到2407隻，相較去年有明顯增加，少於2017年的2601隻，今年則有機會突破這個數字。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，黑琵數量穩定顯示沿海溼地環境並未惡化，能供應黑琵良好的過冬條件，近年七股頂山溼地黑琵數量甚至多過保護區主棲地，顯示族群向外擴張，還有學甲溼地生態園區、嘉義鰲鼓溼地，甚至高雄茄萣一帶都有黑琵身影。

南市府配合候鳥季節也有一系列相關活動，位於黑琵主棲地的七股特生中心10周年慶，展出素人工藝家李龍輝的黑琵模型展，各式姿態栩栩如生維妙維肖，一直展出到明年黑琵北返，另外還有「黑面琵鷺親子輕旅行」活動等，而北門的黑腹燕鷗、官田的水雉等鳥況都不錯，民眾可安排遊程前來。

(中時 )