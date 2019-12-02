19年前震驚台南市的歸仁區雙屍命案，主嫌郭俊偉與小弟謝志宏案經3審被判死刑定讞，被關了19年後，台南高分檢檢察官林志峰主動找出新證據為謝翻案，全案重啟審判，高分院2日開詰問庭，郭俊偉仍一口咬定謝是幫凶，謝當庭喊冤「人不是我殺的」。

發生在19年前的歸仁雙屍命案，主嫌郭俊偉在2000年6月間帶著小弟謝志宏在歸仁區姦殺剛認識的陳女，再將經過目擊他殺人的張姓老農滅口，陳女身中48刀、張姓老農身中5刀，凶殘行徑在案發後引發輿論譁然。

兩人落網後，郭嫌坦承殺人，指謝志宏也是殺人共犯，2人經法院3審判決死刑定讞。

案經林志峰發現一份未曝光的謝志宏自述手稿，主動申請翻案再審，高分院今年3月決定讓謝志宏出獄，再重啟調查庭，過程中找來警方鑑識專家藍錦龍作證，藍員以手上的證據，認為郭俊偉說謊，謝志宏應該未涉案，並認為當年的員警可能捏造筆錄陷害謝男。

高分院2日進行交叉詰問，郭俊偉仍稱有看見謝拿刀殺害陳女與張姓老農夫，謝當庭喊冤「我是冤枉的，我沒有殺人。」

謝志宏委託律師涂欣成表示，郭指謝是殺人幫凶，卻對謝殺人細節過程交代不清，甚至連自己刺殺陳女幾刀，也與法醫事後相驗結果不符，他認為郭嫌編造供詞。

郭俊偉供稱，謝認為我比較年輕，要求兩人各扛一半罪刑，我同意。但涂欣成質疑「郭與謝兩人才認識兩天，郭怎可能同意幫剛認識兩天的人扛罪？」高分院法官最後擇期再開庭，下次將找法醫當庭作證。

(中時 )