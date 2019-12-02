彰化縣福興鄉一處家具工廠，2日下午驚傳火警，在風勢助漲下，火勢一發不可收拾，百坪廠房陷入火海，所幸無人受困未釀傷亡，詳細起火原因和財物損失仍須調查統計。

2日下午2點32分，福興鄉秀安二街一處堆放大量木製家具成品的鐵皮倉庫傳出火警，隨即陷入火海，大量濃煙和熊熊烈火不斷竄出，風勢助長火勢加上內部的大量木製品，火勢一發不可收拾，消防人員持續搶救中。

因現場水源不足，消防人員調用農用幫浦抽灌溉水滅火。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

福興鄉秀安二街一處放置家具成品的鐵皮倉庫下午傳出火警，大火將鐵皮建築燒到瞬間塌陷，火勢十分驚人。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

由於福興鄉下午風力驚人，木製家具倉庫火警竄出大量白色濃煙，隨風快速飄散，附近住戶與鄰近四、五百公尺處還有幼兒園、老人院，紛紛將門窗緊閉，附近民眾表示，火警發生地點是附近一家家具工廠的倉庫，專門放置完成品，平時無人在內作業。

消防局第三大隊副大隊長許烱揚表示，獲報後派出鹿港、彰化、線西、福興、鹿鳴和第三大隊等許多人車趕往救火，現場為一樓鐵皮建築，到場時已全面燃燒，但因現場水源不足，消防人員緊急向鄰近農田調用農用幫浦抽水機，抽取灌溉用水滅火，目前持續搶救中，現場無人受困，詳細起火原因仍有待鑑定調查。

福興鄉秀安二街一處家具工廠的鐵皮倉庫傳出火警，風勢助漲火勢一發不可收拾。（謝瓊雲傳真）

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