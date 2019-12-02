50歲以色列女子諾亞與朋友來台灣自駕旅遊迷路，要到預定的旅館時迷路，中市警局第四分局南屯派出所員警，直接開車引導她們到旅館。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

日前一位來自以色列的50歲女子諾亞（Noa）與友人來台自駕環島旅遊，來到中市南屯區時卻迷路了，向南屯派出所員警請求協助，員警得知她要到入住的旅店，除了幫忙聯絡外，還主動開車帶領她們到旅店門口，員警熱心的舉動，讓她們對台灣警察留下美好的印象。

日前晚間10時許，一位外國女子諾亞（Noa）焦急的走進南屯派出所，手上拿著筆記本，向值班員警詢問，表示她正與朋友來台灣自駕旅遊，由於不會中文，在前往預定的旅館時迷路了。

員警吳祖欣及陳潔瑢，努力用簡單的英文及肢體語言與諾亞溝通得知，原來她們要前往預定的旅館，於是透過其手上的電話與該旅館聯絡上，得知該旅館在北區，但該路線實在無法用簡單的英文引導，又擔心詞不解意，二員商量決定親自引導，向諾亞表示Follow me後，開著車引導她們直達旅店門口，此舉讓順利抵達的諾亞二人，非常感動，頻頻向員警致謝。

南屯派出所長周景彬表示，為民服務是警察任務之一，不管是國人或來自世界各地的旅客尋求協助，警察一定盡心盡力給予幫忙，雖然遇到外國人時，常常需要比手畫腳，但員警仍會努力提供服務。

(中時 )