英國安德魯王子捲入美國已故「元首級淫媒」艾普斯坦的性醜聞，之後接受媒體訪問還「愈描愈黑」，最終被迫卸下公職。有消息指，王儲查理斯原本就有意裁減皇室成員人數，安德魯的醜聞讓他決定加快進行相關計劃，安德魯的2名女兒恐怕將首當其衝。

英國《每日星報》引述消息報導，現年71歲的查理斯一直希望日後成為國王後，將裁減皇室成員至最少人數，只留下他的家庭成員，包括2個兒子威廉和哈利、他們的妻子及孩子，作為核心成員繼續執行王室公務。據報查理斯還曾致電英女王，建議「開除」安德魯，正是其裁員計劃的先兆。

專門報導王室新聞的《Royal Central》副主編巴傑（Brittani Barger）認為，安德魯一事讓查理斯的決心更強，安德魯的2名女兒比阿特麗斯公主及尤金妮公主料將難以倖免，愛德華王子等皇室成員則可能維持王室身分，但不需負擔公務。主編普羅克特（Charlie Proctor）也認為，經歷安德魯一事後，不難想像支持王室裁員的呼聲急遽升高。

(中時 )