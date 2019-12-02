新北市黨部主委李乾龍搖旗吶喊。(吳亮賢攝)

國民黨榮譽主席吳伯雄今出席大會。(吳亮賢攝)

12區立委參選人幾乎全員到齊。(吳亮賢攝)

國民黨新北市黨部今(2)日下午舉行「新北市韓國瑜總統暨立法委員聯合競選總部成立大會籌備會議及幹部授證典禮」，國民黨榮譽主席吳伯雄、前副主席林豐正、前台北縣長周錫瑋皆現身致詞，12區立委參選人也幾乎全員到齊，展現藍營大團結。

吳伯雄致詞時指出，民進黨政府執政以來，立法院通過許多不三不四的法案，這樣台灣跟子孫們的未來怎麼辦？他強調，面對這重要關頭，全黨一定要團結，新北市是台灣選票的龍頭，非常期待能開出紅盤。

新北市黨部主委李乾龍表示，「今年是國民黨建黨125週年，但卻被民進黨抄家滅族，如果2020輸掉，真的面臨滅黨危機。」但他也信心喊話，光11月份入黨跟回覆黨籍的人數超過1500人，其中有許多是年輕人，「立法委員一定會全壘打，明年1月11日韓國瑜一定當選！」

周錫瑋則說，自己在各地助選時，發現一個很奇特的現象，過去對國民黨不支持的農漁民、勞工，現在都出來支持韓國瑜，「感覺到人民好喜歡我們，好討厭民進黨」，他也喊話，這次相當有信心，總統會贏、立委會過半，「國民黨一定要跟全國人民團結起來，打贏這場庶民戰爭。」

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(中時 )