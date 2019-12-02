在雙北及桃園擁有許多建案的新潤建設，今天由董事長黃文辰代表捐贈1輛復康巴士給新北市府，新北市副市長謝政達代表受贈，並回贈感謝獎牌，黃文辰表示，以前賣房子每賣一間就捐贈1萬元，現在起每賣一間要捐2萬元，響應新北市長侯友宜「好日子愛心大平台」的號召。

黃文辰曾在2011年9月響應前新北市長朱立倫實物銀行理念，捐款300萬元給新北市政府，希望幫助貧困家庭早日脫貧，黃文辰昨天再度捐贈1輛復康巴士給新北市，善心義舉令人感動。

黃文辰表示，小時候家住蘆洲，因家中窮困，從小就半工半讀，曾擺過地攤，也曾在餐廳當洗碗工，他從不氣餒，力求上進，大專畢業後，因緣際會，從幾萬元開始投入房地產，逐步打拚到現在。

黃文辰表示，父母從小教導自己要存好心、做好事，如今媽媽年邁，深刻體會到照顧者不容易，但媽媽還有自己及兄弟姊妹陪伴，反觀身障者或年邁長者，出門就醫就診不便，因此決定捐出一輛復康巴士，明年也會持續響應好日子愛心大平台。

謝政達表示，非常感謝黃文辰回饋新北市，此次捐贈的復康巴士是新北市第532輛，市府會善加運用，以幫助更多身障者及失能長輩。

(中時 )