因女作家林奕含之死受關注的補教老師陳國星，因不滿前年立委林俊憲等人召開記者會，指他擔任負責人的日創社文化事業不符招標，卻取得政府標案，他提告求償800萬元，但台北地院認定林俊憲等人未損害其名譽，判決免賠。可上訴。

(中時 )