被指不符招標 補教陳國星求償800萬元敗訴 17:102019/12/02 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因女作家林奕含之死受關注的補教老師陳國星，因不滿前年立委林俊憲等人召開記者會，指他擔任負責人的日創社文化事業不符招標，卻取得政府標案，他提告求償800萬元，但台北地院認定林俊憲等人未損害其名譽，判決免賠。可上訴。 (中時 ) #女作家林奕含之死老師 #補教 #陳國星 #求償 #台北 #林俊憲 #敗訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市府不排除向廠商求償 04:102019/11/28 地方新聞 酷企鵝跨年飛向花東 立榮航推優惠 04:102019/11/29 生活新聞 陳致曉到林俊憲競總踢館 12:442019/11/29 政治 陳致曉下戰帖 林俊憲競選總部諷：刷存在感 13:072019/11/29 政治 石木欽怒告鏡週刊抹黑 求償1000萬 14:332019/11/29 社會 耶誕燈飾照亮台北東區 節日氛圍活絡商圈買氣 17:562019/11/29 生活 賴清德台南輔選 為雙林催票 04:102019/11/30 地方新聞 社會熱門新聞 北檢認證「卡神」是綠網軍首領 下線發文「帶風向」每月可領1萬元 - 社會 桃園高職女廁驚傳遭裝針孔 盜攝郎竟是男老師 - 社會 楊蕙如領軍 神秘綠網軍「高雄組」汙衊手法曝光 - 社會 卡神果真是綠網軍首領 每月給下線1萬 網怒：查上線！ - 刑案 外交官蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。