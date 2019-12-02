國民黨副總統參選人張善政2日重申韓國瑜提出的一例一休精神是信任企業的。（馮惠宜攝）

國民黨副總統參選人張善政2日到台中大里工業區協銳精密工業公司參加台中第7選區立委參選人莊子富舉辦「國政領航國政經濟論壇」，面現場中小企業代表，他痛批，一例一休搞到這樣，那些選去立院的民進黨立法委員都沒有為民喉舌，只聽小英一個人的話，小英叫他們往東，他們就不敢往西。

台中第七選區（大里、太平區）被視為是國民黨立委艱困選區，現任民進黨籍立委何欣純基層實力雄厚，國民黨參選人莊子富從媒體轉戰，抓準大里、太平地區很多中小企業主對一例一休不滿，選戰開打以來，猛盯該議題，12月2日邀張善政到地方與企業座談，張善政也猛K一例一休修得亂七八糟，還問在場的中小企業代表，當初選去立院的那些民進黨代表，在幹什麼？

他炮火猛烈，暗籲民進黨立委們是幫凶、推手，把勞基法修成惡法，修了一次、兩次，現在行政院還要偷偷修第三次，話鋒一轉，他說，選立法委員，就是要代表大家去立法院看那邊通過的法案，有沒有的接地氣，結果現在選出來這麼多民進黨立法委員，民進黨在立法院過半，為什麼會搞出這樣的法案。

張善政說，那些民進黨立法委員，他們在幹什麼？都沒有在聽在座的話，都在聽小英一個人的話，小英有沒有尊重企業？沒有嘛，小英有顧過勞工嗎？沒有嘛。他找一些學校出來很理想派的人，在那邊修勞基法，結果搞出這個樣子。

他說，民進黨立法委員竟然都不能為民喉舌，替大家講話講話，只知道說小英說，你們往東，就不敢往西，要這種立法委員幹什麼？

他也解釋日前國民黨總統參選人韓國瑜指出要廢除一例一休，他說，是要把立法基本精神一百八十度轉變，從不信任企業和勞工協商，改為信任，將來休修法方向是把協商彈性盡量放大，但對於一些比較惡質的企業、對員工比較不照顧的，政府在下去協助輔導，基本精神跟現在是完全相反，現在是不信任，而韓國瑜提出來的是信任。

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(中時 )