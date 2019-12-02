龐德迷應該對1977年007系列電影《海底城》（The Spy Who Loved Me）中那艘能在海中行駛的白色蓮花潛艇跑車不陌生，電影拍完後，這部跑車被一對美國夫婦以100美元（約新台幣3,051元）幸運買下，20年後以100萬美元（約新台幣3,051萬元）售出，買主正是美國電動車大廠特斯拉（Tesla Inc）執行長馬斯克，馬斯克日前證實，新款電動皮卡「Cybertruck」會有奇怪的造型，部分靈感就是來自於這款潛艇跑車。

1977年007系列電影《海底城》（The Spy Who Loved Me）中能在海中行駛的白色蓮花潛艇跑車。

特斯拉新款電動皮卡車「Cybertruck」奇怪的外型、車窗在發布會上破裂，讓它初登場就成功創造話題，華爾街分析師評論Cybertruck鐵灰色車身、稜角分明的外型「非常怪」，特斯拉執行長馬斯克稱該款車部分設計靈感來自於007電影《海底城》中，能夠從一般轎車變身為潛艇的白色蓮花潛艇跑車。

特斯拉新款電動皮卡Cybertruck部分設計靈感源自於007系列電影《海底城》中的白色蓮花潛艇跑車。（圖／美聯社）

Cybertruck design influenced partly by The Spy Who Loved Me https://t.co/HKBzxFNfzm — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2019

事實上，龐德駕駛的蓮花潛艇跑車本身也有個傳奇故事，據美國財經媒體CNBC報導，電影拍完後，這部跑車就被人遺忘在車庫長達10年之久，1989年，一對匿名紐約夫婦參加車庫盲拍競標，當時沒有人知道車庫裡裝了些什麼，最後夫妻倆以100美元標下，當他們打開車庫、掀開覆蓋在上面的毯子時，他們甚至沒認出這就是大名鼎鼎的龐德跑車，原來夫妻倆從沒看過007系列電影，後來經拖車司機提醒，他們就去找龐德電影來看，這才相信自己買到寶了。

此後20年，夫妻倆將蓮花潛艇跑車好好整修一番，並陸續在一些展示會上亮相，2013年透過RM蘇富比（RM Sotheby's）將它公開拍賣，當時被一名匿名買主以99.7萬美元標下，後來才知，這名買主就是馬斯克，成交價是當初紐約夫妻標下的1萬倍。

馬斯克當年受訪時表示，從小看龐德電影長大，是個十足的龐德迷，他尤其驚訝只要按下一個按鈕，蓮花潛艇跑車瞬間就能變身成一艘潛艇，當他得知真實版汽車無法變身時，坦言相當失望，但也發憤，未來要利用特斯拉的資源讓它能夠變身。

事實上，這部蓮花跑車當初為了電影需求有特別改造過，潛艇工程公司花費超過42萬美元為它加裝鉸接鰭（articulated fins）及4個螺旋槳，讓它能夠在水中行動，也因為輪子已經拆掉，這輛潛艇跑車實際上不能在路上行走。

(中時電子報)