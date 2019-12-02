國民黨總統參選人韓國瑜今天成立全國婦女會，前台中市長胡志強夫人邵曉鈴擔任總會長。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬向黑韓者宣戰「不相信黑暗會戰勝光明」。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人韓國瑜2日下午出席全國婦女會及高雄市婦女後援會成立大會，與夫人李佳芬睽違多時同台合體。韓呼籲在場上千位婦女同胞團結一致，展現勇氣、睿智的決定，讓只會鬼混、吃香喝辣的政黨下台，用行動下架民進黨，捍衛中華民國。李佳芬也正式向黑韓者宣戰，「不相信黑暗會戰勝光明」。

韓國瑜全國婦女會今天下午在高雄林皇宮舉辦成立大會，總會長為前台中市長胡志強的夫人邵曉鈴、國民黨黨主席吳敦義的夫人蔡令怡也都親自出席力挺，現場湧入超過2000位婦女支持者。

韓國瑜致詞時提到，自己45天傾聽之旅，反過來從屏東走到基隆，握很多雙手，傾聽台灣同胞的聲音，感受很多期待，大家心內鬱卒卻說不出來，好像全台灣被悶住，很多人對未來沒有信心，雖然眼前任何辛苦不怕，但就怕未來有無希望、光明。

韓國瑜請全國婦女同胞，這次一定要團結起來，女孩子因為身心理上，平常看起來非常柔弱，但女孩子一旦做了決心，下了決心，那是堅強無比，而且絕對不會轉彎。

他笑說，男孩子個性不一樣，「台灣男人很奇特，10個男的，9個聽老婆，1個怕老婆的，我們吳主席是第10個」，隨補充說是開玩笑的，但也就是很多男孩子是聽女孩子，他向婦女催票請明年1月11日把力量集中，做最強的後盾、強而有力支持者，這次攸關影響中華民國生死保衛戰。

韓國瑜也強調，自己當選後，保證會建立貼近民意、清廉政府以及拔擢人才，向他的高市選任3位優秀的副市長一樣，未來他也會選拔最優秀行政院長跟閣員，「沒有一個人是萬能，他也不會上知天文，下知地理」，但用人是最重要的。

他痛批，3年半來，人民給民進黨全面執政、立院過半，交不出成績單，希望大家全力支持國民黨提名的參選人，政黨票投國民黨，謝龍介一過至少16席，把送他進立院，最後呼籲大家下架民進黨。

李佳芬則是對台下支持者動之以情說，自己對台灣未來堪憂，走訪東南亞等國家，看見別人迅速國際化，但台灣卻像停留在原地，台商也告訴她「擔心我的國家好像要不見了，你們要多加油！」

李佳芬再三強調國際化的重要，以及雙語教育的優勢，否則只會讓人才流失，她舉例聽到一個故事，有位學歷優秀的年輕人在台灣找不到好工作就到新加坡發展，事後還說「如果可以我不想再回台灣，我在台灣無法好好發展」。

李佳芬直說，身為父母親聽了不難過嗎？而誰造成的？執政黨造成的，因為大人沒好好建設我們國家，開創年輕人可以往前走的道路。

「不相信這個世界黑暗會戰勝光明」，李佳芬強調，永遠要用最正向的一切，來帶領我們下一代。最後40天，「相信黑我們夫妻的，會鋪天蓋地繼續下去」，這些事情不會停，但她跟韓國瑜會用正向態度面對這所有一切，也相信所有支持者一定要用最陽光的一面照亮全台灣。語畢全場也響起熱烈掌聲，對她說「我愛你」、「加油」。

(中時 )