新黨青年軍不分區立委提名人王炳忠和陳麗玲、林明正等人，1日前往基隆信義市場快閃拜票、街頭演講，王炳忠等也在個人臉書粉絲團分享街頭拜票畫面，讓未能到現場的粉絲，也能看到新黨青年軍們所提出的參選理念，拜票中也和現場民眾有默契地講出新黨在2020年大選的「通關密語」，讓選戰氣氛更能深入全國各地。

新黨在2020年總統立委大選年，提名前揭弊立委邱毅和幾位年輕世代出任不分區立委，就是希望能夠將立院戰將和年輕人的力量帶進國會，至於總統方面則支持國民黨候選人韓國瑜。為能宣揚新黨參選主張，青年軍近期展開了全國巡迴街頭拜票，新黨發言人也是不分區立委提名人的王炳忠，在粉絲團上分享前往基隆信義市場拜票的心得，他說很多人認出他們，甚至有阿姨們主動對他們說出新黨今年選戰的「通關密語」，就是「總統支持韓國瑜，政黨票投新黨，團結下架蔡英文！」。

新黨青年軍周末在基隆街頭的街頭拜票時，除了和一般選民熱烈互動外，還巧遇國民黨基隆黨部主委黃希賢，彼此互相加油打氣。王炳忠認為，庶民應當共同推翻貪汙腐敗又愛權力的民進黨，政黨票國、新兩黨君子相爭，並認為立法院不能沒有戰將，所以懇請大家支持新黨，將「揭弊戰神」邱毅送至立法院。

新黨不分區立委候選人陳麗玲在市場演講中提到，政黨票投給新黨，讓以邱毅為首的新黨立委來把關預算、監督國政；王炳忠也說，民主政治就是要監督、制衡，不能讓民進黨鴨霸、蔡英文獨裁，呼籲大眾一起將政黨票投新黨、總統投給韓國瑜！

(中時電子報)