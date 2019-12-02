為期兩周的聯合國氣候變化大會周一（2日）在西班牙馬德里開幕，聯合國秘書長古特雷斯周日（1日）表示世界缺乏「政治意志」對抗氣候變化，各國目前所做的努力完全不夠，警告很快便到達無法回頭的臨界點。

根據東網報導，古特雷斯表示，愈來愈多科學證據證明，人類活動釋放的溫室氣體已對地球產生影響。他指以年輕人為主的大批民眾，已表達對政府採取行動對抗氣候變化的訴求，而70國已承諾2050年前停止排放更多溫室氣體：「但世界上最大的排放者沒做好他們的分內事，而沒有他們，我們無法達成目標。」

多國2015年在法國巴黎承諾，把氣溫增幅在本世紀末前限制在攝氏2度下，惟目前全球平均氣溫已上升1度，令達標的空間收窄。古特雷斯提出，建立一個碳排放交易市場至關重要，並宣布英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）明年起，成為氣候行動及氣候金融的特使。

聯合國預料，約有50個國家的領袖將出席周一的會議開幕禮，但美國、中國和印度等全球最大碳排放國家，均只派部長或低級官員出席會議。

(中時 )