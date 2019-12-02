基隆市議會2日上午再次提出新市政大樓興建案規畫費，日前在審查預算時，已被退3次，而這第4次的1250萬元終於闖關成功。（吳康瑋攝）

基隆市議會2日上午再次提出新市政大樓興建案規畫費，日前在審查預算時，已被退3次，而這第4次的1250萬元終於闖關成功，現場多名議員仍對地點選在舊公車修理廠意見重重，再經市長林右昌在議會親自向議員詳細說明清楚，現場出席議員的決議投票後，規畫案終於通過，林右昌開心的說，「這是寫下歷史的一步」。

現場副議長林沛祥、議員王醒之對規畫案提出質疑，表示若東櫃西遷成功，新市政大樓就會與在東岸發展出新的產業園區結合，這樣將會跟北五堵研發的新鎮產生競爭搶客源的關係。

市議員宋瑋莉、呂美玲則說，市民朋友也希望基隆可已有實質上的改變，過去通過公車修理廠住戶拆遷補償金，就是為了讓這塊土地蓋市政大樓，他們會跟民意站在一起，百分百同意市政大樓的規畫。

持反對意見的市議員楊石城則說，面對海景第一排，應做為商業區地盡其用，才能創造更大的利潤，將這塊商業用地拿來當機關來使用太浪費了，並且他認為西六碼頭將來蓋港務局大樓，可以共同建在一起，在海港都市中，港務局和市府一同辦公，不僅輕軌可以抵達，連轉運站也在那裡，四通八達，而市議員張耿輝也持採反對意見。

林右昌則回應呼籲到「不要用現況來想像十年後的規劃」並指稱，現在基隆市府狀況應該是有史以來最好的時機點，包括府會和諧、地方和中央合作關係和基隆市府財政狀況，這些改變也會讓基隆整個變得跟過去不一樣。

議長蔡旺璉在林右昌作完說明後，經議員討論決議，通過新市政大樓委託工程專業管理服務案600萬元，及委託規劃設計、監造費650萬元，合計1250萬元整。林右昌於議事廳受訪表示，市府致力將基隆打造成智慧城市，未來不僅將推動新市府大樓成為地標，也會規畫成為智慧城市的管理中心，讓市民未來洽公和服務效率能更為提升。

(中時 )