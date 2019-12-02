誰害了外交官，檢調偵辦前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，起訴疑似綠營網軍領袖楊蕙如。監委仉桂美表示，她一點都不感到驚訝，當初監察院把案子移送檢調，就是知道這塊有問題，而檢方調查也已讓這塊拼圖愈拼愈清楚。

蘇啟誠案監察院糾正外交部，調查監委仉桂美表示，憑良心說她一點都不驚訝，因為很多案子涉及監委觸碰不到的東西，本案移給檢調，因為地檢有搜索權，當初中華電信相關IP的使用者資料監院無法查出，移給檢調果然效果出來了，整個案子有很多點，不是只有這一點，現在加上這塊拼圖就更清楚了。

她並說，當初移給檢調就知道這塊有問題，但監院查起來會有困難，因為檢調有的指揮偵辦權監委沒有，現在這塊拼圖愈拼愈清楚。

針對駐日代表謝長廷撇清責任，仉桂美說，口水永遠勝不了真相，以謝的法律背景，還是可以主張今天只是檢調起訴，還沒有到法院判決啊，但她相信真相只有一個，只是需要時間檢驗。

對於綠營網軍可能為替謝長廷卸責，竟害了蘇啟誠。仉桂美說，政府永遠要記住一個良心的使命，永遠要客觀、專業、中立，缺一不可，執政的政府連官員都做不好這個，憑什麼要民眾支持，當初報告寫得清楚，雖然報告通過時，也有政府官員跳出來說了一大堆，但事實勝於雄辯。

至於楊蕙如出手，若謝長廷事先其實知情，是否有責任問題。仉桂美

說，民主政治最基本的就是責任政治、行政中立，有時官員本身不見得有問題，但高層把責任往下推就違反了責任政治的基本尺度，而且推的方式不能隨便亂推，在蘇啟誠案看起來這些都有問題，不但基本公務體系的人權保障做不到，「甚至侵害自己人的權益」。

她說，本案現在進入司法程序，監委不會介入，但司法調相信會讓事實 水落石出。

(中時 )